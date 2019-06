Codacons: ottima idea proposta progetto stadio della Roma a Fiumicino

Roma – Il Codacons offre il proprio sostegno al sindaco di Fiumicino per la sua proposta di realizzazione del nuovo Stadio della Roma in un’area situata all’interno del comune di Fiumicino.

L’associazione dei consumatori reputa un’ottima idea quella del sindaco Esterino Montino soprattutto in ragione del fatto che l’area del complesso di Tor di Valle, quella come noto prescelta per il nuovo Stadio, e’ a rischio idrogeologico e che l’ippodromo presenta un valore artistico e storico importante per la citta’ di Roma e potrebbe, e dovrebbe, essere valorizzato e non gia’ raso al suolo.

L’area oggetto della proposta del sindaco Montino, al contrario, sembra un perimetro congeniale ove far sorgere il nuovo stadio, peraltro ben collegata, e l’edificazione dello stesso non richiederebbe neanche una variante al Piano regolatore come invece necessario per Tor di Valle. Il Codacons pertanto non puo’ che sostenere il sindaco Montino per il bene e la sicurezza dei cittadini e della citta’ di Roma.