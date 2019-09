Codacons: servizio rallentato da propaganda su nuovi autobus

Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dalla sua pagina Facebook ha annunciato per domani la presentazione di nuovi autobus a Primavalle, nella zona nord-ovest della nostra citta’. Una iniziativa che fa seguito ad altri eventi analoghi organizzati nelle settimane scorse nella capitale per pubblicizzare i nuovi mezzi che entrano nella flotta Atac, ma che non convince il Codacons. “Si tratta di mera propaganda che rischia di creare un danno ai cittadini- spiega il presidente Carlo Rienzi- In occasione della presentazione degli autobus, infatti, mezzi e autisti vengono bloccati per ore e non possono circolare, con conseguente riduzione del servizio di traporto pubblico e un danno per gli utenti che subiscono cosi’ ritardi e riduzione delle corse. Farebbe meglio il Sindaco ad evitare simili carnevalate, mettendo da subito a disposizione della citta’ i nuovi autobus che possono essere tranquillamente annunciati sul sito del Comune e sui social network, ottenendo il medesimo risultato”, conclude Rienzi.