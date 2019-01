Codacons: vista mancata raccolta al via richiesta risarcimenti

Roma – Come annunciato nei giorni scorsi, contro l’emergenza rifiuti a Roma il Codacons lancia oggi una costituzione di parte offesa di massa dinanzi la Procura della Repubblica di Roma che, come noto, a seguito degli esposti presentati dall’associazione dei consumatori ha aperto una apposita inchiesta sulla mancata raccolta della spazzatura in citta’.

“La situazione sul fronte dei rifiuti e’ disastrosa- afferma il presidente Carlo Rienzi- I sacchetti del porta a porta rimangono per giorni davanti alle abitazioni, appesi a ringhiere e cancelli provocando degrado e olezzi nauseabondi; i cassonetti sono stracolmi, spesso rotti e soffocati dai rifiuti; i topi e i gabbiani invadono le strade della citta’ perche’ attratti dai rifiuti abbandonati e le strade sono invase da sacchi della spazzatura. Una emergenza divenuta ormai intollerabile che, oltre a compromettere fortemente l’immagine della citta’, costituisce un serio pericolo per l’ambiente e per la salute dei cittadini”.

Per tale motivo il Codacons ha pubblicato oggi sul proprio sito www.codacons.it il modulo attraverso il quale i romani potranno presentare formale costituzione di parte offesa dinanzi la Procura di Roma e avviare cosi’ l’iter per ottenere il risarcimento dei danni da mancata raccolta della spazzatura pari a 5.000 euro a famiglia e il rimborso della Tari per i periodi in cui il servizio non e’ stato correttamente erogato”.

“Tutti i cittadini possono partecipare all’azione seguendo le indicazioni alla pagina https://codacons.it/sei-un-cittadino-romano-iscriviti-gratuitament e-al-codacons-per-ottenere-il-risarcimento-del-danno-subito-per-la -mancata-raccolta-dei-rifiuti/. Cosi’ in un comunicato il Codacons.