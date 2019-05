Coia: ambulante che mi minacciò rinviato a giudizio

Roma – “Rinviato a giudizio l’ambulante che mi aveva minacciato e insultato a piazza Cola di Rienzo. Qualche settimana fa ho pubblicato un video nel quale vi ho mostrato il tentativo di aggressione da parte di un ambulante durante un sopralluogo della commissione Commercio alle bancarelle in via Cola di Rienzo. Ve lo ricordate? È la stessa persona che oggi e’ finita sui giornali perche’ e’ stata rinviata a giudizio nell’ambito di un’indagine sul rilascio illecito di autorizzazioni al commercio”. Lo scrive su facebook il pentastellato Andrea Coia, presidente della commissione capitolina Commercio, riferendosi al rinvio a giudizio di Augusto Proietti.

“Stiamo intervenendo per l’informatizzazione e per un maggiore e piu’ efficace controllo del territorio affinche’ non si ripetano piu’ situazioni di illegalita’ come questa e come quelle raccontate da recenti fatti di cronaca che coinvolgono le rotazioni”, aggiunge Coia.