Coia: dopo chiusura metro Repubblica rispetto regole a favore commercianti

Roma – “Intanto contrastando l’abusivismo favoriamo le attivita’ regolari in sede fissa dopodiche’ per quanto riguarda le conseguenze dovute alla chiusura della fermata metro A Repubblica, l’Assemblea capitolina ha approvato una delibera che impegna la Giunta a valutare delle iniziative di agevolazione per i commercianti che sono stati penalizzati da questa chiusura. Noi vogliamo che a Roma possano esercitare il commercio tutti quelli che hanno i titoli regolari. Lo devono fare secondo la normativa”. Cosi’ il presidente della Commissione capitolina Commercio, Andrea Coia, a margine del blitz della Polizia Locale contro il commercio abusivo in via Nazionale.