Coia: Da Osp a stop Pmo per 18 mesi, misure salva attività

Roma – “Voglio darvi una buona notizia: finalmente siamo pronti al salvataggio delle attivita’ produttive. Ho reso pubblica e depositata alcuni giorni fa la mia proposta di modifica del Regolamento Osp e Cosap che prevede di dare il suolo pubblico alle attivita’ produttive per salvarle dalla chiusura imminente derivante dalle prescrizioni del governo in merito a salute e sicurezza”. Cosi’ su facebook il presidente della commissione capitolina Commercio e consigliere pentastellato, Andrea Coia.

“Le principali novita’- spiega in un video- partono dall’iter dei pareri richiesti viene semplificato: le prescrizioni devono essere oggettive e non sono vincolanti a eccezione del Codice della strada. Ci deve essere un ufficio preposto alla valutazione delle modifiche delle occupazioni da fare subito, i pareri devono avvenire entro 15 giorni”.

Per quanto riguarda le occupazioni nella Citta’ storica, Coia spiega che si parla di somministrazioni, centri sportivi e librerie, mentre “fuori dalla Citta’ storica il suolo pubblico verra’ dato a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa che ne faranno richiesta. Sono previste anche aree di uso comune, cioe’ le giunte municipali e la giunta capitolina dovranno individuare delle aree dove creare un arredo a disposizione della cittadinanza per il consumo di alimenti e bevande”.

Sul versante delle pedane, il pentastellato spiega che “era necessario anche un chiarimento sulla decadenza che il Pgtu e anche questo regolamento prevedono solo per la viabilita’ principale e per l’interruzione della continuita’ della Sosta tariffata. Le occupazioni con pedane e/o marciapiedi saranno permesse anche oltre il fronte negozio, previo assenso degli aventi diritto, e l’elenco delle concessioni deve essere aggiornato. In tutti i municipi- dice Coia- il suolo pubblico sara’ gratuito per le rampe, gli scivoli e altre occupazioni per i disabili”.

Il testo contiene anche delle norme straordinarie che prevedono un nuovo articolo che riguarda la disciplina transitoria da Covid 19 “per salvare i nostri commercianti e i posti di lavoro che dipendono da loro”. Tra tutti, “per una durata di 18 mesi e con richieste di domande entro il 31 dicembre 2020 verranno sospesi i Pmo e verra’ ridotto a 20 venti giorni con silenzio assenso e con occupazione di urgenza l’iter di approvazione delle domande”.

E ancora: “Ci saranno maggiori occupazione dei mercati gratuiti- va avanti Coia- ci sara’ la possibilita’ di variare le percentuali del 40% che oggi puo’ variare tra artigianato e servizi all’interno dei mercati, comunque distribuito tra queste due categorie, mentre il 60% rimarra’ alimentare. La distanza dalle paline di fermata dalle occupazioni potra’ essere ridotta a 3 metri”. Tutte queste prescrizioni “si rivaluteranno entro il 31 dicembre 2021 si rivaluteranno. Ultima, ma non ultima, viene sancita la cancellazione delle rate residue della Cosap. Penso che davvero Roma Capitale stia facendo sforzi da gigante per sostenere le attivita’ produttive. Vi siamo vicini- dice il consigliere rivolgendosi ai commercianti- questa delibera dimostrera’ che insieme si puo’ ripartire e ridare continuita’ al lavoro e servizi alla Capitale”.