Coia: senza aiuti in Centro chiuderanno migliaia di attività

Roma – “Centro deserto, aprite gli occhi. Oggi mi rivolgo a tutti i soggetti che non si rendono conto della crisi senza precedenti che sta colpendo le attivita’ produttive soprattutto del Centro storico di Roma. Soprintendenza, Sovrintendenza, Uffici di Roma Capitale, Residenti, Politici legati solo ad alcuni portatori di interesse siete consapevoli che senza questo aiuto chiuderanno migliaia di attivita’ e si perderanno decine di migliaia di posti di lavoro?”. Lo scrive su Facebook Andrea Coia, presidente della commissione Commercio di Roma Capitale e consogliere pentastellato.

“Ieri- aggiunge Coia riferendosi una foto allegata al post- all’ora di pranzo questo era lo scenario. Un deserto assoluto. Alcuni locali sono chiusi perche’ non ci sono abbastanza clienti neanche per coprire le bollette delle utenze, figurarsi degli affitti o del costo del lavoro. Ora di fronte a questo scenario mi chiedo: come si fa a rimanere chiusi nel proprio micromondo quando dovremmo essere parte di una citta’ viva e produttiva?”. E ancora: “Decoro, attivita’ produttive e lavoro per noi devono andare di pari passo insieme a un senso di appartenenza comune al destino della Citta’ piu’ bella del mondo”, conclude Coia.