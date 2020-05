Coldiretti: bando ‘(P)orto Sicuro’ è progetto valido

Roma – Via libera ai fondi per il bando Arsial (p)Orto sicuro ‘Il Lazio a casa tua, filiera agricola solidale’, che prevede un contributo di 10 mila euro a fondo perduto per coprire le spese di consegna a domicilio dei prodotti agricoli e della pesca della nostra regione. Uno stanziamento complessivo di 250 mila euro, che in parte e’ stato gia’ erogato a favore delle prime venticinque aziende presenti nella graduatoria appena pubblicata. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la rapidita’ con cui la Regione ha erogato i fondi per le aziende che hanno partecipato al bando- spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri- a meno di un mese dalla sua chiusura”. Il termine per la presentazione delle domande, infatti, era stato fissato al 24 aprile e la graduatoria pubblicata da appena due giorni.

“Auspichiamo che a breve possano beneficiare dei fondi anche altre aziende- conclude Granieri- Si tratta di un progetto valido che ha la doppia valenza di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, limitando la circolazione di persone e aiutando chi ha difficolta’ a muoversi per condizioni di salute, ma allo stesso tempo consente di dare ossigeno a tutti i settori. Si tratta di filiere che hanno subito ingenti danni a causa dell’emergenza sanitaria e tra le opportunita’ di cui hanno potuto beneficiare, c’e’ proprio la vendita a domicilio e l’asporto, seppure insufficienti ad aiutare il settore”.