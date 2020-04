Coldiretti: a Mercato Tiburtina prodotti km0 e piatti agrichef

Roma – “Secondo appuntamento all’insegna della solidarieta’ con il Mercato di Campagna Amica in via Tiburtina 695 a Roma, che tornera’ domani, venerdi’ 10, dopo il successo della settimana scorsa”. E’ quanto ricorda Coldiretti Lazio in una nota. “Coldiretti- si legge- porta a tavola la Pasqua con i prodotti tipici del Lazio, che sara’ possibile trovare al mercato, per preparare i piatti della tradizione locale in occasione delle festivita’. Dalla pizza sbattuta romana, all’abbacchio, prodotto tipico per eccellenza, apprezzato sia nella versione romana al forno con le patate, che alla cacciatora e naturalmente l’abbacchio alla scottadito. Al mercato sara’ possibile trovare anche altri tipi di carne, ottimi per la grigliata di Pasquetta e i carciofi, che potranno essere preparati fritti, stufati o alla giudia, ma anche in padella con la coratella. E poi la corallina, che non puo’ mancare nella colazione di Pasqua”.

“Quest’anno non sara’ possibile trascorrere le festivita’ negli agriturismi, a causa della chiusura imposta per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma grazie a Campagna Amica, verranno loro a casa vostra, per portare il pranzo preparato dagli agrichef- fa sapere ancora l’associazione- Un servizio che potra’ essere prenotato anche al mercato di domani. I cuochi contadini arriveranno in soccorso per salvare la festa a tavola degli italiani e svelare i segreti delle loro ricette. Ad allietare la spesa ci sara’ anche l’azienda agricola Tenuta Casciani di Viterbo che offrira’ un brindisi ai clienti per gli auguri di Pasqua”.

“Si replichera’, inoltre, l’iniziativa ‘spesa sospesa’- si legge ancora nella nota di Coldiretti- che consente ai cittadini di acquistare al mercato dei prodotti per i piu’ bisognosi, che a Roma saranno consegnati dalla Coldiretti Lazio, a seguito dell’accordo con la sindaca, Virginia Raggi, all’Emporio Caritas della Casilina, alla comunita’ di Sant’Egidio e inoltre al Circolo di San Pietro. Saranno loro a portare il cibo alle oltre 1500 famiglie che ne hanno necessita’. Coinvolti nella beneficenza anche molti agricoltori di tutta la regione che daranno anche stavolta, un considerevole contributo, donando alle stesse associazioni di volontariato i propri prodotti”.

“Sara’ un’occasione anche per compiere un gesto di solidarieta’ per i piu’ bisognosi- dice nella nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri- che non possono permettersi un pasto adeguato nemmeno a Pasqua con la possibilita’ per i cittadini di fare la ‘spesa sospesa’. Un’iniziativa che ha riscosso grande successo la scorsa settimana, grazie al buon cuore dei consumatori e dei produttori, che hanno aderito alla beneficenza in favore di chi si trova in difficolta’”. Solo la scorsa settimana, sono stati raccolti e consegnati oltre 200 chili di verdura e frutta, ma anche oltre 300 chili di latticini, farina, pasta e prodotti da forno, oltre a uova, olio evo e vino. Anche in questa occasione al mercato di via Tiburtina saranno rispettate tutte le misure di sicurezza aumentate e delle disposizioni che prevedono entrate e uscite distinte e contingentate, con accessi controllati dai nostri operatori e distanze tra i banchi e le persone di almeno un metro, oltre alla presenza di disinfettanti, guanti e mascherine.

“Sono numerose le iniziative di solidarieta’ che hanno preso il via nel Lazio- aggiunge Granieri- e proseguiranno fino alla fine dell’emergenza, come la consegna dei prodotti a domicilio o appunto la spesa ‘sospesa”, alle quali si affianca la donazione di prodotti da parte dei nostri agricoltori, che coinvolgono anche le associazioni di volontariato. L’appuntamento con l’iniziativa di Coldiretti Lazio e’ per domani, venerdi’ 10 e sabato 11 aprile, dalle ore 8 alle 14.