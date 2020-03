Coldiretti: parte da Roma ‘Pacco salva dispense’

Roma – Direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica arriva il ‘Pacco salva dispense’ da consegnare anche a domicilio per aiutare a fare la spesa anche chi e’ costretto a restare a casa. L’iniziativa verra’ inaugurata domani sabato 14 marzo dalle ore 9 in via San Teodoro 74, a Roma, nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo che si svolgera’ nell’assoluto rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei consumatori. Una operazione per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori di fronte all’emergenza Coronovirus che ha profondamente modificato le abitudini di acquisto.

L’obiettivo e’ quello di garantire, soprattutto alle fasce piu’ deboli della popolazione a partire dagli anziani, il fabbisogno alimentare settimanale con un kit di sopravvivenza che contiene i prodotti di prima necessita’ a chilometri zero, elevata freschezza e qualita’. Una iniziativa anche per sostenere la campagna #MangiaItaliano per salvare il Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il lavoro. Verranno illustrati il contenuto del pacco e le modalita’ di consegna con la divulgazione del primo studio Coldiretti/Ixe’ su ‘La spesa degli italiani al tempo del coronavirus’.