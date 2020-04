Coldiretti: spesa sospesa in dono a Bambin Gesù

Roma – La prima consegna della raccolta benefica realizzata con l’iniziativa la “Spesa Sospesa” promossa da Coldiretti e Campagna Amica in tutta Italia sara’ effettuata venerdi’ 24 aprile alle ore 9,30 presso Casa Tudisco in via degli Aldobrandeschi 3 alle famiglie dei bambini lungodegenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma, alla vigilia della Festa della Liberazione. Gli agricoltori di Campagna Amica consegneranno ai bambini e alle loro famiglie, arrivate a Roma da diverse parti del Paese per seguire un percorso di cure, frutta e verdura fresca, pasta, carne, dolci e tanti altri generi di prima necessita’.

Una grande azione di solidarieta’ realizzata anche grazie all’aiuto dei cittadini che hanno partecipato all’iniziativa la “spesa sospesa” donando direttamente dopo aver fatto acquisti o attraverso bonifico all’Iban IT43V0200805364000030087695. Nell’occasione sara’ illustrato lo studio sui nuovi poveri dell’emergenza coronavirus, le iniziative messe in campo dagli agricoltori di Campagna Amica e anche la solidarieta’ degli italiani in questo momento difficile secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ a due mesi dal blocco delle attivita’ in Italia iniziato in alcune zone del Nord il 23 febbraio, prima di essere esteso a livello nazionale il 9 marzo.