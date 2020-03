Colle Oppio, De Priamo: interrogazione verifica Dpcm su Coronavirus

Roma – “Mentre siamo tutti impegnati a mettere da parte ogni divisione per sconfiggere il coronavirus, questa mattina incredibilmente il dipartimento Patrimonio ha ritenuto prioritario mobilitare decine di persone per sgomberare i locali della storica sezione di Colle Oppio. Presenteremo una interrogazione per sapere se tale operazione, completamente inutile in quanto i locali sono gia’ stati sgomberati da oltre un anno, sia coerente con le restrizioni imposte dal Dpcm sul coronavirus e se non fosse doveroso impegnare mezzi e uomini in attivita’ piu’ urgenti. Nel merito continuiamo poi a rilevare come la chiusura della sede di Colle Oppio abbia provato l’area del Parco del solo presidio di legalita’ e socialita’ e chiediamo alla Raggi di ripensare questa decisione anche alla luce della evidente mancanza di un progetto alternativo di utilizzo del locale”. È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fdi.