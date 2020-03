Colle Oppio, Pacetti: bene sgombero, legalità non viene fermata da Coronavirus

Roma – “La legalita’ non si ferma. E mentre mettiamo in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’epidemia di coronavirus continuiamo a lavorare e a fare quello che va fatto. Stamattina e’ stato finalizzato lo sfratto esecutivo per la sede di Fratelli d’Italia a Colle Oppio. Ve la ricordate? È quella per cui per anni hanno pagato 13 euro d’affitto al mese. In un momento economico cosi’ difficile mettere fine a questi sprechi e’ fondamentale. Chi oggi ha da ridire sa bene che avrebbe dovuto lasciare quella sede autonomamente. Ma la vista Colosseo fa gola a tutti no?”. Lo dichiara il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.