Colle Oppio, Vivarelli: Coronavirus non ferma lavoro amministrazione

Roma – “Il coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, ma il lavoro dell’amministrazione non si ferma seppur con modalita’ diverse. Oggi abbiamo completato la rimozione degli oggetti presenti nell’immobile a Colle Oppio, usato come sede da Fratelli d’Italia e gia’ sgomberato in quanto occupanti morosi con contratto scaduto nel 1972. Si tratta di un bene di pregio con ambienti di eta’ romana pertinenti al complesso delle Terme di Traiano, che rientra oggi dopo anni nella piena disponibilita’ dell’amministrazione. Adottare tutte le misure per contrastare l’emergenza coronavirus non vuol dire smettere di lavorare per il ripristino della legalita’. Chi afferma il contrario strumentalizza questa difficile situazione, per il solito inutile attacco politico”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli (M5S).