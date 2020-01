Colleferro, 16 gennaio evento per chiusura discarica

Roma – Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, lancia l’evento di chiusura della discarica di Colle Fagiolara per giovedi’ 16 gennaio alle ore 9 davanti ai cancelli dell’impianto e chiama la cittadinanza alla partecipazione. L’ordinanza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, infatti, dispone la chiusura definitiva del sito – in funzione da oltre vent’anni – per mercoledi’ 15.

“Giovedi’ 16 dobbiamo esserci tutti, da Colleferro e da tutto il territorio. Cittadini, sindaci, associazioni, istituzioni di ogni ordine e grado, scuole, studenti, forze sociali e chi piu’ ne ha piu’ ne metta: senza bandiere di parte- si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino in un post pubblicato il 6 gennaio- Dobbiamo essere presenti perche’ si tratta di un evento di portata storica per Colleferro e per tutto il territorio a cavallo tra due province.”

“Dagli Anni 90 si prometteva la chiusura della discarica: tra dieci giorni si fara’ alla scadenza contrattuale ed a quella dell’ordinanza del presidente Zingaretti. Nessuno, anche in Regione, vuole proseguire in questo carico assurdo sulle spalle del nostro territorio”. Continua Sanna: “In questi dieci giorni che ci separano dal giorno fatidico ci saranno provocazioni: non rispondiamo. Ci saranno tentativi di creazione di confusione ad arte: non facciamoci confondere e ricordiamoci che la vera grande manifestazione e’ il 16 mattina davanti ai cancelli di Colle Fagiolara.”

“Ci saranno anche iniziative positive come l’assemblea Rifiutiamoli dell’11 gennaio che si terra’ nel pomeriggio presso l’auditorium a Colleferro Scalo. Diffondiamo questo manifesto su ogni mezzo e convinciamo il maggior numero di persone a venire il 16 mattina: e’ fondamentale che Roma veda quale e’ il clima che si respira dalle nostre parti e se qualcuno avesse strane idee e’ il caso che se le faccia passare. È fondamentale esserci- conclude il sindaco di Colleferro- per le nostre famiglie, per il nostro futuro, per la nostra citta’, per tutto il territorio”.