Colleferro, Calabria: sia fatta giustizia per delitto atroce

Roma – “Quella di Willy Monteiro e’ una tragedia che chiama tutti noi in causa a vigilare affinche’ sia fatta piena giustizia. Un ragazzo di appena 21 anni barbaramente ucciso nel tentativo di difendere un suo amico da un’aggressione. È un dramma che ci lascia attoniti e ci fa invocare la totale certezza della pena per un delitto atroce. Siamo vicini alla famiglia in questo dolore irreparabile”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.