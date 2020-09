Roma – “Auguri al sindaco Sanna riconfermato con un risultato storico per la citta’ di Colleferro mai raggiunto prima. Ora una grande responsabilita’ per proseguire il lavoro per la difesa del territorio e per una rinnovata coesione sociale di una comunita’ ancora scossa”. Cosi’ in un comunicato l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.