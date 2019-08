Colleferro, firmato accordo Regione-Comune su polo logistico

Roma – Oggi a Colleferro, in Aula Consiliare, e’ stato siglato il Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Comune di Colleferro per interventi migliorativi nell’area del Polo logistico cittadino, in forte sviluppo grazie agli ingenti investimenti di Vailog. Il protocollo – firmato dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilita’, Mauro Alessandri e dal sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna – prevede impegno reciproco ai fini di implementare qualitativamente il sistema di trasporto pubblico locale ed extra-urbano su gomma con l’obbiettivo di realizzare l’inclusione dell’area del Polo Logistico nella rete di mobilita’ gia’ esistente, tenuto conto dell’orario dei lavoratori del Polo, dei fruitori dell’adiacente Parco ‘La Selva di Paliano’ e degli studenti dell’Istituto professionale Parodi Delfino. La Regione Lazio e il Comune di Colleferro si impegnano inoltre a concertare interventi di miglioramento della rete infrastrutturale viaria, comunale e provinciale, con particolare riguardo alla Sp21-Palianese, necessaria a migliorare la rete di collegamento stradale con il quadrante del Polo logistico. “Ho da subito guardato con favore alla stesura del presente Protocollo d’intesa: Colleferro e’ una citta’ che negli ultimi anni ha saputo avviare un’importante riconversione nell’economia locale. Il Polo Logistico e’ parte integrante di tale riconversione e, grazie anche agli investimenti di Vailog che saranno pari ad un milione di euro, portera’ questa volta ad uno sviluppo sostenibile dei sistemi, delle infrastrutture e della mobilita’ dell’area, considerando gli accorgimenti e gli interventi previsti nel Protocollo”, ha dichiarato l’assessore Mauro Alessandri.