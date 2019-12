Colosimo: Ama va cambiata, Roma deve fare come San Francisco

Roma – “Puntiamo a copiare San Francisco. Roma deve diventare come San Francisco, verso i rifiuti zero”. Lo ha detto la consigliera di FdI alla Regione Lazio, Chiara Colosimo, nel corso di un’intervista all’Agenzia Dire, parlando del programma che il partito sta redigendo in vista delle prossime elezioni comunali che a giugno 2021 si svolgeranno nella Capitale. “Va modificato completamente anche l’atteggiamento dei romani, che hanno preso la cattiva abitudine di non volere bene alla citta’, perche’ quando uno vede tutto sporco intorno tende a sporcare ulteriormente la citta- ha spiegato.”

“Anche la struttura di Ama va modificata. La meta’ dei dipendenti e’ negli uffici e l’altra meta’ e’ in strada ma questi ultimi sono pochi rispetto ai chilometri e ai lavori da fare. Quindi, va cambiata la struttura di Ama con piu’ lavoratori fuori e meno dentro. Andando verso i rifiuti zero bisognera’ aumentare la raccolta dell’umido, costruendo piu’ impianti di compostaggio (anche di quartiere) e settorializzare le altre raccolte, spingendo sulla differenziata. Inoltre, una delle nostre proposte e’ legare la tariffa dei rifiuti all’effettivo quantitativo che quell’esercente o quell’abitante produce”.