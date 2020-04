Colosimo: caos mascherine, Regione Lazio non dice verità

Roma – “Gira voce che il presidente del consiglio regionale Buschini, del Pd, non voglia far rispondere Zingaretti, segretario del Pd, alle interrogazioni sul casi mascherine. Se ne parla ovunque tranne che alla Regione Lazio”. Lo scrive in una nota la consigliera regionale di FdI, Chiara Colosimo. “Siamo all’arroganza sfrenata di potere, alla cancellazione della trasparenza, alla prepotente omissione della verita’- conclude Colosimo- A quale giudice dobbiamo rivolgerci per costringerli a fare il loro dovere in consiglio regionale?”.