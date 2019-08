Colosimo: contro sia per caporalato che per alleanza rosso-gialla

Roma – “Quando uno dei grillini fa l’applauso alla collega del Pd, che viene a tenere il numero legale, hai la conferma che la forzatura di queste ultime due sedute nasce dalla gia’ denunciata maggioranza rosso-gialla in Regione Lazio e allora puoi fare solo una cosa: ostruzionismo. Fermo restando la tolleranza zero contro il caporalato, consapevoli che la parte politica che governa la nostra regione e’ moralmente e politicamente responsabile della ‘fornitura’ della manodopera a basso costo al grande capitale. Peccato che in 5 contro 35 abbiamo vinto, 50 ore in aula e la seconda legge calendarizzata rimandata a settembre! Grazie al capogruppo Fabrizio Ghera e ai colleghi Antonello Aurigemma, Angelo Tripodi e Daniele Giannini per questa bella battaglia d’Aula”. E’ quanto scrive il consigliere regionale del Lazio di Fdi, Chiara Colosimo, in un post su Facebook.