Colosimo: dichiarazioni Raggi sembrano presa in giro a cittadini

Roma – Arrivano le parole di Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in merito alle dichiarazioni fatte dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi:

“Dopo aver letto le dichiarazioni della Sindaca Raggi sulle buche di Roma non si sa se ridere o se piangere. La situazione catastrofica in cui versano la maggior parte delle strade di Roma, infatti, e’ nota a tutti i cittadini della Capitale che ogni giorno sono costretti a muoversi stando ben attenti a dove mettere i piedi o a continue gimkane con la macchina. Sentire, quindi il primo cittadino parlare di un’inversione di rotta sa quasi di presa in giro, un trattamento che i romani non si meritano e soprattutto non intendono piu’ sopportare. Ora aspettiamo che la Raggi ci dica anche che Roma e’ pulita”.