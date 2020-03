Colosimo: fondi famiglie in difficoltà, beffa Regione Lazio

Roma – “L’assessore Troncarelli dopo aver annunciato in pompa magna uno stanziamento di 20 milioni di euro a favore delle famiglie meno abbienti del territorio oggi, a provvedimento approvato, e’ venuta in commissione a raccontarlo”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale FdI, Chiara Colosimo. “Un provvedimento di 19 non 20 milioni a favore dei comuni che avrei evitato volentieri di commentare ancora se non avessi letto comunicati di giubilo e soddisfazione davanti ad un atto che e’ solo un palliativo e che sicuramente non tiene conto di tante realta’ e troppe necessita’- spiega Colosimo- I fondi messi a disposizione, poi, sono del tutto insufficienti per tante realta’ locali alle quali, a causa della ripartizione decisa, arrivano solo le briciole. Basti pensare, solo per fare un esempio, che al comune di Marcetelli nel reatino vengono assegnati 289,78 euro”. “Una cifra ridicola che piu’ di aiuto sa di beffa, ma alcuni gridano al grande lavoro- conclude Colosimo- Resto basita per il metodo inappropriato di occuparsi di questa emergenza e per il merito in cui non si tiene conto purtroppo dei nuovi poveri”.