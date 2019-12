Colosimo: Lega benvenuta, ma Meloni ha in mente candidato sindaco

Roma – Il prossimo candidato sindaco di Roma per la coalizione di centrodestra lo scegliera’ Fratelli d’Italia. La consigliera di Fdi alla Regione Lazio, Chiara Colosimo, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, ha spiegato: “È impossibile che il nome del candidato sindaco del centrodestra non passi per l’avallo di Giorgia Meloni, che ha detto di avere un nome in testa, lo dira’ nelle sedi opportune e lo concordera con gli alleati”.

Un messaggio chiaro a Matteo Salvini e alla Lega, ai quali Colosimo ribadisce l’imprescindibilita’ di poteri speciali e fondi per la Capitale. Musica che l’ex vicepremier gradisce poco anche se gli esponenti romani e regionali del partito la pensano diversamente: “In Consiglio regionale la Lega ha votato una mozione per i poteri e i fondi a Roma Capitale.”

“La nostra posizione e’ inamovibile: non esiste al mondo una Capitale che venga equiparata alle altre citta’ dello stesso Paese, per quanto importanti siano- ha spiegato Colosimo- E’ impossibile gestire Roma con gli stessi fondi dati a una citta grande come la meta’ di un Municipio della Capitale. E, al netto dei fondi, una Capitale ha bisogno di avere poteri in piu’. Ai leghisti diciamo, benvenuti a Roma, siamo contenti che siete scesi fin qui, rendetevi conto che questa e’ una citta’ eccezionale e servono poteri eccezionali”.

Fratelli d’Italia pensa a poteri speciali, Salvini a un ‘sindaco speciale’: “Giorgia Meloni ha detto che siamo per uno stato centrale forte e un federalismo spinto che va calato dalla Lega su Roma- ha proseguito Colosimo- Dipende da quello che vogliono fare in questa citta. A Salvini che viene a fare improvvisate a Roma dico ‘Noi ci siamo, ci siamo sempre stati, siamo molto radicati, conosciamo a menadito questo territorio e vogliamo sapere lui cosa pensa’.”

“Questo sindaco speciale non credo sia un supereroe, avrebbe bisogno di FdI in ogni caso e avra’ bisogno di poteri e statuto”. Che la Lega, almeno quella a livello nazionale, e Salvini non abbiano la Capitale in cima ai loro pensieri e’ testimoniato anche dall’assenza di fondi stanziati durante il governo giallo-verde: “Mi auguro che la Lega possa dimostrare di essere amica di Roma e dei romani come dice- ha concluso- E’ un po’ difficile candidarsi non essendo amici di questa citta’”.