Colosimo-Mollicone: su Lucha y Siesta vicenda imbarazzante

Roma – “La politica degli annunci e degli scontri della coppia Zingaretti-Raggi si arricchisce di una nuova puntata. Terreno di battaglia questa volta e’ l’associazione Lucha y Siesta. La Regione infatti, pochi mesi fa, ha assegnato, senza bando pubblico, una nuova sede all’associazione, mentre oggi il Comune fa sapere che l’asta per l’immobile storico a Trlrastevere e’ andata deserta e la Regione stessa non vi ha preso parte. Insomma una vicenda imbarazzante dai contorni oscuri e della quale a pagarne le conseguenze sono come al solito i cittadini o come in questo caso donne gia’ segnate da storie di soprusi e violenze”. È quanto dichiarano il deputato e il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone e Chiara Colosimo.