Colosimo: nelle piazze non c’è posto per spaccio e mafie

Roma – “Oggi con la commissione Sicurezza, lotta alla criminalita’ e Antimafia abbiamo iniziato il nostro tour nelle piazze di spaccio della citta’. Siamo partiti dalla ‘Pecora Elettrica’, un luogo simbolo di questo triste fenomeno che ogni giorno assume contorni sempre piu’ gravi”.

“Siamo convinti, e lo dimostrano anche i fatti di questi giorni, che dietro lo spaccio c’e’ un sistema mafioso e attraverso il quale le organizzazioni criminali controllano il territorio. Noi vogliamo spezzare questa catena e ribadire che nelle piazze non c’e’ posto per la spaccio e quindi anche per la mafia”.

Lo ha detto la consigliera di Fdi alla Regione Lazio, Chiara Colosimo, che oggi ha partecipato al sopralluogo della commissione Antimafia regionale nei luoghi colpiti dai recenti atti di intimidazione da parte della criminalita’ organizzata.