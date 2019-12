Colosimo: Raggi non ha Governo amico su fondi per 150 anni

Roma – “Forse questo governo ha scaricato la Raggi? Sicuramente nel Pd, il partito del governatore-segretario Zingaretti, qualcuno non ha interesse ad aiutare la citta’. Io credo ci siano dei valori, come questo tipo di anniversari o i romani stessi, che dovrebbero vedere superati tutti quegli ostacoli per cui siccome non sei del mio partito non ti do i soldi. Resta il tema che la Raggi non ha un governo cosi’ amico”. Lo ha detto, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, il consigliere regionale FdI, Chiara Colosimo, in merito allo stanziamento di 500mila euro da parte del governo per le celebrazioni sui 150 anni della Breccia di Porta Pia che ricorreranno il prossimo 20 settembre del 2020.