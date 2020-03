Colosimo: Regione Lazio deve prendere esempio da Abruzzo e Sicilia

Roma – “La giunta Zingaretti annuncia, in perfetto stile Conte, prima del passaggio del provvedimento in giunta, venti milioni per le politiche sociali, la giunta Musumeci ne stanzia cento. Il consiglio e le commissioni regionali del Lazio, dopo un mese di emergenza, si riuniscono solo in videoconferenza, quelle abruzzesi, con il presidente Marsilio in testa, con tutte le dovute precauzioni si ritrovano in aula. Quando si andra’ a votare, perche’ prima o poi l’emergenza finira’, ci si ricordera’ di tutti gli errori, con conseguenze disastrose, di un partito che di democratico ha soltanto il nome”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.