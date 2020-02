Colosimo: speriamo in nuovo decreto assistenza domiciliare

Roma – “Finalmente, alla buon’ora, anche l’assessore D’Amato si e’ reso conto che il dca sull’assistenza domiciliare era non solo sbagliato, ma anche dannoso. Ora leggeremo il nuovo decreto e domani nel corso dell’audizione, insieme alle famiglie e alle associazioni, avremo modo di dirgli che cosa ancora manca. Sperando che questa volta sia stato scritto in maniera corretta e senza giochetti sulla pelle dei malati”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo