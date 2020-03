Colosimo: vergognoso attacco di Bonafoni

Roma – “La collega Bonafoni che stimo pur appartenendo a due sponde completamente diverse, presa dalla foga della difesa d’ufficio si macchia di un attacco vergognoso. Se capisco, ma non giustifico un atto illegittimo che e’ solo l’ennesimo tentativo di salvare un’associazione loro amica, quando ce ne sono decine o forse anche centinaia che ugualmente si occupano di violenza sulle donne e sui minori alle quali la regione non presta nessuna attenzione, anzi.”

“Non permetto a nessuno, quindi, di accusarci di mettere in pericolo le donne in difficolta’ ed i loro figli, anche perche’ ci si vuole far credere che forse gli abusanti non conoscevano la notissima e fotografatissima casa ‘madre’ ed il suo indirizzo? Noi siamo solo ‘colpevoli’ di aver letto gli atti e di aver scoperto dove sara’ trasferita la struttura. Quindi le chiacchiere stanno a zero: la Regione ritiri immediatamente la delibera, e comunque useremo tutti gli strumenti per dimostrarne l’illegittimita’”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Fratelli D’Italia Chiara Colosimo.