Colosimo: Zingaretti e D’Amato mi hanno ascoltata

Roma – “Rivendico con soddisfazione di aver dato il mio contributo e soprattutto di essere stata ascoltata dall’assessore D’Amato e dal presidente Zingaretti su alcune richieste di Fdi durante il consiglio straordinario di mercoledi’ scorso. Era sensato, per esempio, proporre l’apertura di un nuovo presidio ospedaliero fra quelli in disuso o attraverso una riconversione di quelli esistenti come e’ stato infatti deciso per la clinica Columbus.”

“Avevamo richiesto, inoltre che venissero aumentati i posti letto in terapia intensiva e che fossero a pressione negativa per evitare la diffusione in ambito sanitario e che si assumessero altri infermieri, altri medici, insomma altro personale ospedaliero attingendo da quelli risultati idonei. E anche questi due provvedimenti sono stati annunciati oggi.”

“Proprio ieri, infine, avevo lanciato l’appello al presidente Zingaretti e al premier Conte sull’assenza nel decreto di misure per tutelare le fasce piú fragili come anziani e disabili. E non a caso oggi il presidente Zingaretti ha disposto che i comuni si occupino della chiusura dei centri anziani. Ora comunque e’ il momento di restare calmi affidandoci alla scienza e continuando fare la nostra parte per la comunita’ che ci onoriamo di rappresentare”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.