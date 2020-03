Comandante Di Maggio: bisogna controllare persone stanche di quarantena

Roma – “Con il passare dei giorni i romani si sono adeguati, ora bisogna rilevare che dopo un po’ di tempo, un periodo di assuefazione potrebbero dare una risposta diversa, perche’ magari sono stanchi di stare in casa e potrebbero pensare di uscire. Quindi probabilmente potremmo registrare un comportamento opposto da parte, non di tutti, ma da di parecchi cittadini romani e questa e’ una cosa che bisogna controllare e verificare attentamente ogni giorno”. Lo ha detto Antonio Di Maggio, comandante della Polizia di Roma Capitale, in un’intervista all’agenzia Dire.