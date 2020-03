Comandante Polizia Locale: cittadini romani si sono adeguati

Roma -“Le irregolarita’ nei primi giorni le abbiamo trovate nei centri commerciali e negli esercizi commerciali. Adesso sostanzialmente si sono tutti adeguati e la citta’ ha risposto molto bene. Abbiamo soltanto qualche piccolo problema in qualche localita’ periferica dove c’e’ ancora qualche esercizio commerciale gestito prevalentemente da stranieri che non rispetta gli orari di vendita e comunque crea affollamento”. Lo ha detto Antonio Di Maggio, comandante della Polizia di Roma Capitale, in un’intervista all’agenzia Dire.