Comandante Polizia Locale: vergogna Regione Lazio, esclusi da test

Roma – “Se questo e’ veramente il contenuto della delibera di Giunta regionale approvata oggi in merito alle indicazioni sui test sierologici, dove non e’ stato inserito alcun riferimento alla Polizia Locale, la ritengo una cosa vergognosa. È da un anno che lavoro senza percepire alcun compenso e non esitero’ a destinare parte della mia pensione per far eseguire tutti i test necessari agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale presso laboratori o strutture private”. Cosi’ il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Antonio di Maggio, riguardo l’approvazione della delibera della Giunta della Regione Lazio in merito alle indicazioni sui test sierologici su operatori sanitari e delle forze dell’ordine.