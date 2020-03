Comandante Polizia: polemiche vergognose

Roma – “Il reperimento di mascherine si e’ configurato, in questi giorni difficili, come un problema strutturale di carattere nazionale. Sta riguardando medici e infermieri, ospedali e strutture sanitarie in prima linea durante l’emergenza. Ma qualcuno preferisce guardare il dito invece che la luna. Cosi’ una questione che riguarda tutto il Paese diventa l’appiglio per creare problemi al lavoro faticoso e impareggiabile del corpo della Polizia locale”. Cosi’ in una nota, il comandante della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio.

“La sindaca Virginia Raggi e tutta l’amministrazione capitolina- prosegue- stanno lavorando per reperire piu’ mascherine possibile, in contatto quotidiano con il Governo e con la Protezione Civile. È tempo di rimboccarci le maniche, chi vuole rompere il fronte della compattezza rischia mettere a rischio l’interesse collettivo. La funzione determinante della Polizia Locale e’ sotto gli occhi di tutti. Soprattutto in questi giorni cosi’ complessi, basti pensare che soltanto ieri abbiamo effettuato oltre 25mila controlli. Un orgoglio appartenere a questo corpo, che rende un servizio a 360 gradi a tutela di tutti i cittadini.”

“Per questo le polemiche, gli attacchi strumentali, il tentativo di dividerci o di metterci contro i cittadini e’ vergognoso. Un’offesa a tutta la citta’. Mentre tutti si sacrificano e compiono rinunce, pochi irresponsabili preferiscono soffiare sul fuoco di un presunto malcontento. Il punto e’ chiaro. Bisogna smetterla di indebolire il nostro operato. I cittadini hanno bisogno di noi e ci ringraziano ogni giorno. Effettuiamo controlli per contrastare ogni genere di comportamento che metta a rischio la salute pubblica. Chi ci delegittima, crea un danno a tutta la citta’”.