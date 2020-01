Comitati Cervelletta a Campidoglio: via recinzione e subito lavori

Roma – “Tale recinzione- si legge nella lettera- la cui installazione non e’ stata evidentemente ‘coordinata’ con le associazioni, istituzioni e tutti i soggetti che da anni si attivano per la salvaguardia del Casale e del Parco, sembrerebbe essere stata resa necessaria a seguito del verbale di sopralluogo del 16 novembre 2017 del dipartimento Sviluppo infrastrutturale e manutenzione urbana di Roma Capitale svoltosi con analisi ‘a vista’ e ‘sommariamente’ (come riportato sullo stesso dai tecnici presenti).”

“A quel verbale, tuttavia, sembra non essere stata data corretta esecuzione andando erroneamente ad ampliare l’area interdetta da una distanza di 10 metri a oltre 40 metri, limitando piu’ del necessario l’accesso alla riserva naturale della Cervelletta. È altresi’ rilevante notare come il suddetto verbale riporti l’assenza di ‘problemi statici sulle strutture portanti verticali’ e che pertanto con un intervento di messa in sicurezza piu’ puntuale si sarebbe potuto anche evitare di recintare a una distanza di 10 metri; soluzione che richiediamo con carattere di massima urgenza a questa amministrazione al fine di non precludere l’attraversamento dei sentieri bonificati durante l’estate dalla Regione Lazio e illuminati a settembre da Acea”.

E ancora: “Anche nell’eventualita’ di auspicabili interventi per la messa in sicurezza del Casale e della Torre (per i quali si rappresenta nuovamente la massima urgenza)- scrivono le associazioni- richiederemo di avere copia di cronoprogramma e dettagliata relazione dei lavori che si andranno a svolgere, avvalendoci del nostro diritto di cittadini di accesso agli atti. Per quanto sopra espresso e’ comunque evidente come sia necessario garantire alla cittadinanza la continuita’ della fruizione di tale spazio verde della Capitale, tra l’altro unico attraversamento pedonale tra i quartieri di Tor Cervara, Tor Sapienza e Colli Aniene; al di la’ della possibile cantierizzazione e messa in sicurezza del Complesso Monumentale della Cervelletta, auspichiamo che le operazioni di restauro siano oggetto di socializzazione e non di esclusione, da parte della popolazione tutta”.

A firmare la lettera, le associazioni e i comitati Acri Gente di Aguzzano, Artempo, Cngei Gruppo Roma 5, Arci Pietralata, Comitato Uso pubblico delle caserme, CdQ Colli Aniene Bene Comune, Agenzia di quartiere Tor Sapienza, Associazione. Culturale Michele Testa, Vivere a Colli Aniene, Comitato Amici del Cinema, Insieme per la Cervelletta, Osservatorio Tiburtino III, Gruppo Fb Sketchcrawl Roma, L’Anfiteatro, La Chiocciolina onlus, Associazione italiana case (Aic), Centro culturale G. Morandi.