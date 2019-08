Comitato a Regione Lazio: non toccate Colleferro

Roma – “La Giunta della Regione Lazio ha deliberato il nuovo Piano rifiuti, ora ci saranno i passaggi delle osservazioni pubbliche e l’avallo del Consiglio regionale per la conseguente adozione. Finora il piano vigente era quello della Giunta Polverini del 2012, un ritardo di due anni, visto che il Piano rifiuti ha durata quinquennale. Avendo al momento a disposizione solamente le dichiarazioni, peraltro gia’ anticipate a piu’ riprese dai soggetti decisori, possiamo certificare che la Giunta Zingaretti mette di nuovo le mani su Colleferro con un polo impiantistico del conferimento e trattamento, elemento cardine per far quadrare i numeri”. Cosi’, in una nota, il movimento Rifiutiamoli. “Si ribadisce la necessita’ di un impianto da 500mila tonnellate l’anno, di cui ancora non si hanno notizie sulla tecnologia, si presume per il trattamento del rifiuto indifferenziato. Si anticipa che a settembre partira’ il bando di gara per la costruzione di tale impianto che si concludera’ nel 2021 e che contestualmente si procedera’ con la dismissione delle quote di Lazio Ambiente SpA. Non si dice che si preferisce lasciare spazio ai privati su una questione molto delicata, piuttosto che favorire la posizione del neo Consorzio Pubblico Minerva, con una impiantistica magari da rivedere, ma funzionale per i Comuni consorziati, quindi con un impatto di gran lunga minore rispetto a quanto prospettato dall’alto. Si dice, infine, che verra’ realizzato a Colleferro come riconversione degli impianti di incenerimento” continua la nota del movimento.

“Si dice basta, o meglio si e’ deciso basta. Il movimento Rifiutiamoli- prosegue- ha gia’ espresso la propria contrarieta’ ad un impianto di tali dimensioni, ha chiesto ufficialmente all’assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani un incontro pubblico a Colleferro sul tema, non ricevendo alcuna risposta. Si desume che la Regione Lazio non abbia alcuna intenzione di parlare con il territorio Valle del Sacco e che preferisca la scrittura alla parola. Carissimi decisori politici non funziona piu’ cosi’, il tempo delle imposizioni dall’alto, almeno dalle nostre parti, e’ terminato. Rifiutiamoli tornera’ a breve nelle piazze e in strada richiamando l’attenzione pubblica di chi ritiene che si debba contrastare questa ipotesi di una nuova ‘Citta’ della monnezza’, in un contesto, quello della Valle del Sacco, gia’ notevolmente compromesso dall’imperversare di indagini, sequestri, incendi che riguardano casualmente tutti il ciclo dei rifiuti”. “Come movimento- conclude Rifutiamoli- la nostra e’ una posizione netta, ci attendiamo una voce altrettanto netta anche da parte delle amministrazioni comunali locali, nel Consorzio Minerva e non, che hanno dato il loro contributo alla dismissione degli inceneritori di Colleferro. Rivolgiamo l’appello anche ai consiglieri regionali affinche’ il passaggio istituzionale d’obbligo in Consiglio possa diventare un serio momento di coinvolgimento e discussione con i soggetti direttamente interessati: i cittadini. I primi appuntamenti in assemblee pubbliche sono per il 23 e 30 di agosto in piazza Italia a Colleferro alle ore 21; in questo contesto decideremo insieme le decisioni da prendere come comunita’ valle del Sacco”.