Comitato Roma 150: concerto Campidoglio? Svista su data celebrazione

Roma – “Il Comitato Roma 150 ribadisce di essere completamente estraneo all’organizzazione del Concerto per l’apertura delle Celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale. Concerto organizzato dal Comune di Roma in collaborazione del ministero della Difesa, con la presenza del Capo dello Stato e in diretta tv, alle 17.55 del 3 febbraio. Non possiamo pero’ esimerci dal rimarcare la irritualita’ della scelta, forse dettata da eccessiva fretta, per la data del 3 febbraio 2020, essendo ben noto — o almeno cosi’ dovrebbe essere nel Paese che ha dato i natali a Machiavelli, Vico e Gramsci — che la ‘storica’ data della proclamazione di Roma Capitale avvenne con legge n. 33 del 3 febbraio del 1871 e non nel 1870”. Cosi’ in una nota il Comitato Roma 150, costituito da personalita’ della societa’ civile, a cui hanno aderito nomi del mondo della cultura, da Vittorio Emiliani a Rita Paris, da Adriano La regina a Vezio de Lucia.

“Dunque- scrive il Comitato- o la settimana prossima si festeggeranno per motivi ignoti ai piu’ i 149 anni di Roma Capitale tenendo a mente e nel pallottoliere la data del 1871, oppure i 150 anni dal 3 febbraio 1870. Nella seconda ipotesi, non meno infelice della prima, non possiamo pero’ esimerci dal far rilevare che nell’atlante storico italiano e internazionale, al 3 febbraio 1870, l’Imperatore dei francesi Napoleone III era ancora saldamente sul trono insieme, di la’ fiume Tevere, al Papa Re Pio IX”.