Comitato Tiburtina: sospensiva Tar su sistemazione piazzale ovest

Roma – “Il Tar del Lazio da’ ragione ai residenti accogliendo la loro istanza di sospensiva, in attesa dell’udienza di annullamento del progetto di variante per la risistemazione post abbattimento della sopraelevata”. E’ quanto fa sapere il comitato Tiburtina in un post su Facebook. “Oltre ad essere felici per aver scongiurato seppur temporaneamente lo scempio partorito dal Comune- spiega il Comitato- siamo ancor piu’ felici della motivazione. Il Tar basa infatti principalmente la sospensiva sul mancato esame della proposta di delibera di iniziativa popolare sostenuta non solo dagli 8mila cittadini ma anche dai due municipi territorialmente competenti. Il Comune di Roma nel suo operato da noi piu’ volte denunciato ha impedito la partecipazione al procedimento e per questo viene fermato”. L’udienza di merito, a quanto si apprende, e’ stata calendarizzata per l’8 aprile, coronavirus permettendo.