Comitato Valle Galeria: Regione Lazio accanita su Monte Carnevale

Roma – “Monte Carnevale (Malagrotta 2), la Regione Lazio attraverso i suoi uffici continua ad accanirsi contro la Valle Galeria e i suoi abitanti. Malgrado i pareri negativi arrivati da tutti gli enti coinvolti nella procedura di autorizzazione per la realizzazione della discarica di Rifiuti solido Urbani (RSU) e malgrado il Consiglio di Stato abbia pochi giorni fa accolto il ricorso dei cittadini rinviando al TAR per una rapida decisione nel merito riguardo la discarica di fanghi e inerti, la direzione rifiuti regionale accelera inspiegabilmente la procedura determinando che per il progetto presentato dalla New Green Roma per la discarica di rifiuti urbani non e’ necessaria la Valutazione Impatto Ambientale (VIA). Il Comitato Valle Galeria Libera questa stasera dalle 21 in poi sara’ nel piazzale della manifestazione dell’11 Gennaio scorso (Via di Ponte Galeria), con le dovute precauzioni anti-covid19, per informare i cittadini sulle conseguenze di questo ennesimo vile attacco nei confronti dei cittadini e per pianificare le prossime azioni!”. Cosi’ su facebook il Comitato Valle Galeria Libera.