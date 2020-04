Commercianti Trevi: chiediamo certezze e celerità

Roma – “Parlando di riapertura e fase 2, parliamo di una situazione nebulosa, sia per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi che dovranno essere seguiti per riaprire, sia riguardo la situazione che troveremo: totalmente desertificata o con ancora qualche spiraglio commerciale”. Cosi’, l’avvocato Fabrizio Patrizi, presidente dell’Associazione dei commercianti del rione Trevi di Roma, in merito alla situazione nel commercio nel centro della Capitale.

“La procedura prevede comunque misure che comporteranno la diminuzione della sfruttabilita’ delle attivita’ commerciali. Nella ristorazione ad esempio, dovremo capire come fare con la distanza tra i tavoli e capire come i camerieri dovranno approcciarsi agli avventori. Problema analogo per i centri estetici o i parrucchieri. La fase 2 – ha spiegato Patrizi – deve avere per noi due indirizzi: celerita’ e certezza. Celerita’: auspichimo che le misure vengano prese e condivise con i commercianti da subito perche’ noi dobbiamo prepararci per riaprire e non possiamo venire a conoscenza di divieti e prescrizioni il giorno dopo la riapertura. Certezza: dobbiamo conoscere chiaramente le misure che verranno prese e che noi dovremmo rispettare. Questo lo dico perche’ finora stiamo vivendo grazie a delle voci, idee e ipotesi che in realta’ lasciano il tempo che trovano e che creano confusione”.