Commissione: dopo piogge parte operazione diserbo marciapiedi

Roma – Le operazioni di diserbo nelle strade di Roma dovrebbero entrare nel vivo in questi giorni, “con il cessare delle piogge”. E’ quanto emerso nella commissione capitolina Ambiente di oggi in cui sono stati auditi alcuni dirigenti dell’Ama insieme agli assessori competenti dei vari municipi.

Il bando, in realta’ gia’ operativo da diversi mesi, prevede lo sfalcio del fogliame (da novembre 2018) e, appunto, il diserbo dei marciapiedi (da febbraio 2019). Secondo quanto si e’ appreso nella commissione presieduta da Daniele Diaco, con la fine delle precipitazioni e della sospensione del servizio a causa del ricorso al Tar della Multiservizi, a seguito dell’assegnazione della gara al consorzio Formula Ambiente, dovrebbe in questi giorni partire il cronoprogramma degli interventi.

In quest’ultimo, tuttavia, non sono comprese le strade municipali sprovviste di marciapiedi. Il bando e’ suddiviso in 5 lotti ognuno dei quali racchiude in se’ 3 municipi. Gli interventi dovrebbero essere suddivisi tra il mercoledi’ e giovedi’ di tutte le settimane. La riunione della commissione e’ stata anche l’occasione per presentare il nuovo direttore generale del Servizio Giardini, Silvio Monti: “Ho accettato questo incarico con entusiasmo- ha detto- spero di rendermi utile per la citta’ che amo”.