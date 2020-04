Commissione Farmacap disertata da sindacati: avvisati stanotte

Roma – I sindacati Rsa Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Usi hanno disertato la riunione odierna in videoconferenza della commissione Pari opportunita’ di Roma Capitale, presieduta da Gemma Guerrini (M5S), sulla questione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’azienda speciale Farmacap, dopo essere stati avvisati dell’incontro “solamente alle 22.33 di ieri”. Le sigle avevano inviato in mattinata una comunicazione alla commissione in cui chiedevano “un rinvio della riunione a un’altra data, tale da favorire la partecipazione”, considerando che “essendo impegnati con il lavoro non e’ affatto semplice organizzarsi con margini di tempo cosi’ stretti”.

La commissione si e’ regolarmente tenuta, aperta dall’intervento di Guerrini: “Mi rammarico che i sindacati rifiutino occasioni di confronto dopo averle sollecitate”, il commento della presidente. Per il commissario straordinario di Farmacap, Marco Susanna, “il confronto non e’ mai stato negato dall’azienda, fin dall’inizio”, mentre il dg dell’azienda, Emiliano Mancini ha raccontato che “mio padre, un alto dirigente della Cgil, mi ha sempre detto che ai tavoli ci si siede sempre, poi casomai ci si alza”.

Sulla questione rls, inoltre, “chiederemo un parere pro-veritate di un giuslavorista esperto, intanto abbiamo individuato un nome ma ancora non abbiamo conferito l’incarico. Volevamo condividere tutto questo con le sigle”. Unico sindacato presente oggi in commissione l’Ugl: “Il confronto con l’azienda c’e’ sempre stato e sono contento che stia tornando anche quello con l’amministrazione, che negli scorsi anni era mancato”, ha chiosato Cristiano Bonelli, dirigente della sigla sindacale.