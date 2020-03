Commissioni chiuse e no audizioni: controllo temperatura per esterni

Roma – Commissioni consiliari a porte chiuse con trasmissione in streaming (in assenza di personale anche per mano di un consigliere) e accesso consentito a un solo segretario verbalizzante; stop alle audizioni, rispetto delle distanze minime e autorizzazione di eventuali accessi ‘esterni’ che si dovessero rendere necessari – solo su invito – solo dopo la rilevazione della temperatura corporea e con dichiarazione di non essere transitati nelle ‘zone rosse’ negli ultimi venti giorni.

A quanto si apprende da fonti del Campidoglio, sono queste le ulteriori misure anti-coronavirus, per ora valide fino al 3 aprile, adottate dalla conferenza dei capigruppo dell’Assemblea capitolina in corso a Palazzo Senatorio. Anche le stesse riunioni dei capigruppo, a partire da quella di oggi, si svolgeranno con distanze di sicurezza, senza il personale e solo per lo stretto necessario alla programmazione dei lavori, dando la possibilita’ – ai soli presidenti di gruppo – di partecipare in videoconferenza. Per quanto riguarda le sedute dell’Assemblea – la prossima e’convocata per giovedi’ 12 marzo alle 14 – restano valide le misure gia’ stabilite: distanza tra i consiglieri sugli scranni, divieto di accesso al pubblico che potra’ seguire l’Aula in streaming, ingresso garantito alla stampa nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali.