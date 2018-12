Compagnone: in disaccordo con dirottamento rifiuti in nostro Municipio

Roma – “Dopo l’incendio di questa notte nel Tmb salario che ne ha portato alla chiusura, tutta la spazzatura verra’ ora dirottata su Rocca Cencia dove le strade sono al collasso e l’impianto gia’ provato (rischia il default)”.

“Se la Raggi e il presidente del Municipio VI pensano di risolvere cosi’ il problema rifiuti di Roma non ci trovera’ assolutamente d’accordo”.

Auspichiamo in una presa di posizione netta e risolutiva che non vada in continuita’ con quanto successo oggi. Con i cittadini siamo pronti alle barricate”. Lo dichiara Fabrizio Compagnone, capogruppo Pd VI municipio.