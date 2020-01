Compagnone: su trenino Roma-Giardinetti ormai è farsa

Roma – “La situazione del trenino Centocelle-Giardinetti ormai sta diventando una vera e propria farsa. Dopo quasi quattro anni di amministrazione di un giunta che gia’ da prima di allora era a conoscenza della vicenda e con l’inserimento del progetto poi nel fatidico PUMS che i tecnici del MIT hanno rispedito al mittente, con tanto di prescrizione, quello che ne viene fuori e’ che il Comune e il Ministero sembrano siano distanti anni luce. I cittadini ed i commercianti che insistono sull’area non ne possono piu’ di commissioni, assemblee, incontri, riunioni e quant’altro. Vorrebbero vedere fatti concreti per il riutilizzo della linea.”

“Ma cosi’ come richiesto e pensato dai burocrati del Ministero si sconvolgerebbe la natura della tratta, aumentando in maniera spropositata i costi ed allungando inevitabilmente i tempi del progetto. Pertanto, se l’unica soluzione e’ quella indicata, converrebbe valutare la possibilita’ di forme alternative e all’avanguardia, senza tralasciare la possibilita’ di arrivare al Polo Universitario Ospedaliero di Tor Vergata tramite un altro tragitto. È ora che si cominci a dire la verita’ altrimenti sara’ solo e ancora una inutile perdita di tempo e risorse economiche sulle spalle dei cittadini”. Cosi’ in una nota il Capogruppo del Pd Municipio VI Fabrizio Compagnone.