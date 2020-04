Comune a Mit: taxi, chiarimenti su separatori plexiglass

Roma – “Nel decreto Cura Italia sono previsti 2 milioni per la categoria dei tassisti, al fine di fornire le vetture di elementi separatori in plexiglass per diminuire il rischio di contagio da Coronavirus. Il Comune di Torino ha gia’ avviato un’iniziativa simile attraverso uno sponsor. Noi avendo una quantita’ di tassisti ben superiore a Torino non siamo riusciti a trovarne uno. Serve una cifra di mezzo milione e qualcosa il decreto mette a disposizione”. Cosi’ l’assessore comunale ai Trasporti, Pietro Calabrese, nel corso della commissione Mobilita’ del Comune di Roma di questa mattina, i cui lavori sono stati dedicati alla situazione del settore taxi durante l’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo chiesto una verifica presso il ministero- ha aggiunto l’assessore- per sapere se sono previste graduatorie che vadano a comprendere anche tassisti che non fanno parte delle cooperative e per verificare se queste installazioni possano essere fatte anche in modo individuale, visto che non c’e’ una particolare omologa”.