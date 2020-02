Comune accusa Regione: nessuna volontà di lavorare insieme

Roma – La commissione Politiche sociali del Comune di Roma lancia l’allarme sulla ripartizione dei fondi per le persone con disabilita’ grave e gravissima: “Se le cose non cambieranno per il 2021-2022 la situazione e’ drammatica e dalla Regione Lazio non c’e’ volonta’ di lavorare insieme”. A dirlo e’ l’assessore competente Veronica Mami’ che mette sotto accusa l’ente di via Cristoforo Colombo il quale, “invece di rivedere le linee guida sull’erogazione dei fondi, ci ha esclusivamente autorizzato a spendere i 2 milioni aggiuntivi per l’anno corrente, 1 per il 2021 e la stessa cifra per il 2022. Insufficienti per coprire il fabbisogno complessivo”.

Per comprendere meglio la questione e’ necessario fare un passo indietro: dopo il bando del 2019, quando grazie a fondi aggiuntivi nelle disponibilita’ del Comune di Roma, si riusci’ a soddisfare tutte le richieste, il meccanismo e’ andato in tilt per i bandi successivi. Questo a causa della diminuzione delle risorse a fronte di aumento delle domande, da 2.300 si e’ arrivati infatti alle attuali 2.900. La risposta di Roma Capitale e’ stata un aumento del punteggio in graduatoria per poter accedere al contributo di 700 euro, portato da 34 a 50 punti.

“Un punteggio altissimo- ha detto in commissione il delegato alla disabilita’ del Campidoglio, Andrea Venuto- ci sono persone con la Sla che non lo raggiungono e si fermano a 49”. Per questo, ha spiegato ancora Mami’, “abbiamo chiesto alla Regione che vengano riviste le linee guida – che al momento prevedono l’erogazione minima di 700 euro – in modo da stabilire l’assegnazione di fondi in base alla gravita’ della propria disabilita’. La Regione ci ha fatto capire tuttavia che non intende modificarle”.

Andare direttamente a Palazzo Chigi, bypassando la Regione? “Non e’ affatto un’ipotesi lontana dalla realta’”, ha concluso l’assessora. In commissione presenti alcuni familiari di persone con disabilita’, tra cui la signora Enza che ha portato all’attenzione il suo caso: “Sono madre di un ragazzo affetto da autismo e sono vedova. A me il Municipio, il IV, ha tolto il caregiver abbassandoci il punteggio. In altri casi analoghi di altri municipi non e’ successo. Io sono una donna sola e l’autismo di mio figlio e’ in una forma molto grave. Non e’ autonomo anche se cammina e io non so come fare”.

Un’altra madre di figlio disabile ha aggiunto: “Un giorno vi renderete conto che avrete creato un’altra piaga sociale con tutte queste famiglie finite in poverta’ per accudire i propri figli o parenti disabili, quindi impossibilitate a lavorare perche’ sempre chiusi dentro casa”. Seondo Francesco Figliomeni, consigliere Fdi, “quello in corso e’ l’ennesimo scontro Comune-Regione sulla pelle delle persone con disabilita’ anche gravissima”.