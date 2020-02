Comune: al via lavori viale Metronio alle Mura Aureliane

Roma – Termineranno mercoledi’ i lavori di ripristino di una porzione delle Mura Aureliane, in viale Metronio. La porzione di cortina in scaglie di selce di circa 1 metro quadrato della parte inferiore delle Mura Aureliane di viale Metronio, due giorni fa, si e’ infatti distaccata e la Sovrintendenza Capitolina, dopo le opportune analisi, inizia oggi l’intervento di ripristino. I lavori prevedono l’eliminazione delle piante infestanti e la pulizia della superficie, a cui seguira’ il recupero, pulizia e riposizionamento delle scaglie di selce cadute. Verra’ anche effettuata la verifica e il consolidamento di altre piccole porzioni che presentano leggere decoesioni della malta. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.