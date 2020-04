Comune: al via mille buoni spesa, famiglie li stanno già usando

Roma – “A Roma i Buoni Spesa sono gia’ nelle mani dei cittadini. L’Amministrazione Capitolina ha infatti dato il via in questi giorni all’erogazione per i primi circa 1000 beneficiari in condizioni di difficolta’ economica a causa dell’emergenza Covid-19, che hanno scelto di ricevere i ticket tramite app. Inoltre e’ previsto domani l’arrivo, presso il Dipartimento alle Politiche Sociali, anche dei Buoni cartacei”. Lo scrive in una nota il comune di Roma.

“Molte famiglie romane stanno gia’ spendendo i Buoni Spesa e questo e’ un risultato importante in un momento cosi’ delicato. Abbiamo ottenuto la massima velocita’ di consegna, grazie al sistema di richiesta semplice e immediato che abbiamo scelto e al lavoro di rete con edicole, parrocchie e associazioni del Terzo Settore e del Volontariato. Il lavoro non si ferma per supportare i cittadini su tutti i fronti”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Aver avviato, a meno di una settimana dall’apertura delle domande, la consegna dei Buoni Spesa e’ un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma che le scelte che abbiamo fatto sono corrette. Abbiamo iniziato a inviare i primi elenchi di beneficiari gia’ sabato scorso, e ne stiamo inviando uno al giorno. Infatti, a mano a mano che i Municipi ci fanno arrivare le domande dei cittadini lavorate, immediatamente diamo il via all’erogazione. Non abbiamo perso un minuto. Il sistema funziona e i fatti lo confermano. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito”, dichiara l’assessore alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’.